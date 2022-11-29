Мурашко рассказал об изменении цен на лекарства в 2022 году

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Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за последний год изменились на 2,3 процента, что ниже уровня инфляции в стране, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Так глава ведомства ответил на вопрос РИА Новости о том, как изменились цены на лекарственные препараты за последний год.

При этом по прогнозу Центрального банка России, годовая инфляция в 2022 году составит порядка 12-13 процентов.

В 2023 году уровень инфляции снизится против нынешнего вдвое. А в 2024 году и вовсе достигнет четырех процентов. Такой прогноз озвучил заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин. Причем уже в первом полугодии следующего года уровень инфляции может опуститься, по его словам, до тех же четырех процентов, но потом несколько вырастет.

В конце сентября Росстат сообщил, что жизненно важные лекарства за месяц подешевели в среднем на 0,3 процента. При этом остальные препараты подорожали на 0,2 процента.