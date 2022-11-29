Москвичам рассказали, где восстановить или заменить «Тройку»

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В случае повреждения или потери пластиковой карты «Тройка» москвичи могут обратиться за помощью на стойку «Живое общение». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов во вторник, 29 ноября.

— На стойках« Живое общение» трех станций метро теперь можно получить услуги сервисных центров московского транспорта. Пассажиры могут обратиться за компенсационным билетом, вернуть потерянную карту «Тройка» или заменить нерабочую, перенести баланс с одной карты на другую, — рассказал он.

Если на карте имеются видимые повреждения, то необходимо приобрести новую карту, а сотрудники метро перенесут баланс со старого носителя на новый. В случае если «Тройка» не срабатывает на турникете, то пассажирами нужно написать заявление и сдать ее на техническую экспертизу на 10 календарных дней. При этом карта должна быть зарегистрирована в мобильном приложении «Метро Москвы». Также в случае потери, ее смогут вернуть и сохранить средства, передает официальный сайт мэра Москвы.

Транспортную карту «Тройку» и банковскую карту теперь можно объединить в одну универсальную. С этой картой у пользователей появится возможность получать три вида кешбэка.