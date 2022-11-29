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Пластический хирург рассказал, как использование смартфона отражается на внешности

Лейла Алиева
Общество
Пластический хирург рассказал, как использование смартфона отражается на внешности
Фото: Pexels

Если продолжительное время пользоваться смартфоном, то могут появиться головные боли и второй подбородок. Об этом рассказал пластический и реконструктивный хирург Рашид Велиханов.

По его словам, корпус смартфона имеет в 10 раз больше бактерий, чем крышка унитаза. Поэтому есть риска загрязнить кожу лица, из-за чего впоследствии появляются прыщи, раздражения и высыпания.

— Цифровое излучение Led дисплея телефона после 22:00 нарушает гормональный переход в ночное время. Нарушается выработка «гормонов молодости», таких, как мелатонин и соматотропин. Вследствие чего возникает «цифровое старение», при котором повышается чувствительность, потеря тургора кожи и снижение местного иммунитета, — пояснил специалист.

Велиханов добавил, что пользователи, которые наклоняют шею при использовании гаджета на протяжении трех часов могу страдать от головных болей, морщин, а также у них может появиться второй подбородок, пишут «Известия».

До этого ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе перечислил самые опасные пластические операции и риски, которые они могут за собой повлечь.

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