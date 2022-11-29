Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Риелторы призвали правительство РФ освободить пенсионеров от налогов на второй дом-дачу

Лейла Алиева
Общество
Риелторы призвали правительство РФ освободить пенсионеров от налогов на второй дом-дачу
Фото: shutterstock

Риелторский бизнес попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина освободить пенсионеров от имущественного налога, если они являются собственниками двух домов, второй из которых — дача.

В пресс-службе кабмина сообщили, что данную инициативу перенаправили в Минфин на рассмотрение. Также ее поддержали в Госдуме, однако добавили, что необходимо проработать меры, исключающие возможность махинации.

На данный момент пенсионеры освобождены от налога на недвижимость, если в собственности находятся разные ее виды — квартира, дом, гараж, пишут «Известия».

В некоторых случаях люди предпенсионного возраста имеют право начать досрочно получать пенсионные выплаты. Также им положены некоторые другие преференции. Подробности выясняла «Вечерняя Москва».

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Галина Семенова рассказала, что пенсия за январь следующего года некоторым категориям россиян будет выплачена в декабре. Те, чья пенсия начисляется до восьмого числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря.

Пенсионеры Михаил Мишустин Льготы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте