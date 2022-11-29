Риелторы призвали правительство РФ освободить пенсионеров от налогов на второй дом-дачу

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Риелторский бизнес попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина освободить пенсионеров от имущественного налога, если они являются собственниками двух домов, второй из которых — дача.

В пресс-службе кабмина сообщили, что данную инициативу перенаправили в Минфин на рассмотрение. Также ее поддержали в Госдуме, однако добавили, что необходимо проработать меры, исключающие возможность махинации.

На данный момент пенсионеры освобождены от налога на недвижимость, если в собственности находятся разные ее виды — квартира, дом, гараж, пишут «Известия».

В некоторых случаях люди предпенсионного возраста имеют право начать досрочно получать пенсионные выплаты. Также им положены некоторые другие преференции. Подробности выясняла «Вечерняя Москва».

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Галина Семенова рассказала, что пенсия за январь следующего года некоторым категориям россиян будет выплачена в декабре. Те, чья пенсия начисляется до восьмого числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря.