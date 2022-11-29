Москвичей пригласили на программу «Удивительных елок» в «Москвариуме»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

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Праздник «Удивительные елки» пройдет в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ 3 декабря, в рамках мероприятия запланированы мастер-классы, выставки и конкурсы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 29 ноября.

— Детям и взрослым предложат смастерить своими руками оригинальные новогодние игрушки. Затем гости смогут поучаствовать в интересной развлекательной программе. Например, в викторинах проверить знания в разных областях или проявить ловкость и сообразительность в веселых конкурсах, а также посмотреть спектакли, где роли играют дети с особенностями развития. Начало в 15:00, — говорится в сообщении.

Так, в рамках «Удивительных елок» участникам мероприятия предстоит самостоятельно придумать новогодние игрушки и нарядить пять елок. Мастер-классы по созданию украшений пройдут в павильоне «Макет Москвы», «Москвариуме», гараже особого назначения ФСО России, выставочно-торговом центре Республики Казахстан, а также в мастерской Мосприроды и креативных активностей Endrfins.

Украшенные елки переместят на площадь перед зданием «Москвариума».

После творческих занятий гости праздника смогут принять участие в познавательных викторинах и конкурсах, посмотреть спектакль «Сны Алисы» в исполнении детей с особенностями развития и другие постановки, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 ноября в музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «Елки нашего детства». Мероприятие посвящено традициям празднования Нового года в разное время — с середины XIX до конца ХХ века.