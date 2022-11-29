Мазиловский пруд очистили и привели в порядок на западе Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Мазиловский пруд Карта всех событий

В столичном районе Фили-Давыдково привели в порядок Мазиловский пруд. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 29 ноября.

— Завершены масштабные работы по очистке и восстановлению Мазиловского пруда общей площадью четыре гектара в районе Фили-Давыдково. Этот водоем на протяжении десятилетий является любимым местом отдыха местных жителей. В рамках проекта удалили иловые отложения, обновили и укрепили береговую полосу, создали зоны биоплато, — рассказал он.

Во время работ специалисты извлекли свыше 30 тысяч кубических метров ила и грунта, а уровень воды был понижен только частично, что позволило сохранить экосистему. Благодаря реконструкции для птиц и рыб появились благоприятные условия, а для людей — современная зона отдыха, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Реконструкция и очистка еще четырех прудов началась на юге Москвы в Покровском парке. В местах перетока воды между прудами устроят несколько зон биоплато общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, где высадят порядка 32 тысяч растений.