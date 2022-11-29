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Москвичи зарегистрировали в Росреестре более 22 тысяч ранее возникших прав собственности с момента принятия в июне 2021 года федерального закона № 518-ФЗ, наделяющего органы местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей недвижимого имущества, права на которое возникли до 31 января 1998 года. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— С лета 2021 года специалисты департамента городского имущества исследуют архивные документы, запрашивают данные в налоговых органах, Пенсионном фонде России, у нотариусов и полиции. За это время было отработано 112 тысяч объектов недвижимости: почти 31 тысяча зданий, свыше 74 тысяч жилых и около 7 тысяч нежилых помещений, — рассказал руководитель ведомства.

Он отметил, что решение о выявленном правообладателе размещается на портале mos.ru. Уведомление отсылают также собственнику. Если он в течение 45 дней не направляет возражения, сведения поступают в ЕГРН.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов уточнил, что, согласно законодательству, внесение сведений о выявленном правообладателе не может заменить собой государственную регистрацию ранее возникшего права в установленном порядке и дает собственнику тот же объем прав, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что количество заявок в Росреестр на выездное обслуживание за январь–октябрь 2022 года увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.