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Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на северо-западе Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на северо-западе Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Свободы, 87 Карта всех событий

На северо-западе Москвы автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой машиной. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 29 ноября.

Инцидент произошел на улице Свободы в районе дома 87. Два автомобиля врезались друг в друга, после чего один из них выехал на тротуар. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на северо-западе Москвы Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В районе ДТП затруднено движение транспорта в сторону центра, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день произошла авария с участием легкового автомобиля марки Citroen около 01:00 в районе дома 86 на Ленинградском шоссе. Водитель транспортного средства врезался в препятствие. В результате погибли два человека.

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