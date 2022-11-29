Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ленинградское шоссе, 86 Карта всех событий

Жертвами ДТП на Ленинградском шоссе, где легковой автомобиль врезался в препятствие, стали два человека. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

— По предварительным данным, погибли два человека, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте аварии работают сотрудники полиции и оперативных служб города. Точное число пострадавших в ДТП уточняется, передает агентство городских новостей «Москва».

Авария с участием легкового автомобиля марки Citroen произошла около часа ночи в районе дома 86 на Ленинградском шоссе. Водитель транспортного средства врезался в препятствие.

Накануне в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы сообщили, что за прошедшую неделю на дорогах столицы погибли семь человек. За период с 21 по 27 ноября зарегистрировали 122 аварии, в которых погибли семеро, в том числе два ребенка. Еще 136 граждан получили различные травмы, в том числе семь детей в возрасте до 16 лет.

По сравнению с предыдущей неделей количество ДТП снизилось, а число смертей на дорогах возросло. В период с 14 по 20 ноября ГИБДД зарегистрировала 124 аварии, в которых погибли три человека.