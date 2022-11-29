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Ефимов: Обрабатывающие предприятия неэнергетического сектора увеличили оборот на 15 процентов

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Обрабатывающие предприятия неэнергетического сектора увеличили оборот на 15 процентов
Фото: Пресс-служба

В январе–сентябре 2022 года оборот обрабатывающих предприятий неэнергетического сектора Москвы вырос на 15 процентов. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По итогам девяти месяцев текущего года объем выручки московских предприятий обрабатывающей промышленности несырьевого неэнергетического сектора составил 3,8 триллиона рублей, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, более трети полученной отраслью выручки (1,3 триллиона рублей) приходится на металлургию и производство металлических изделий — от столовых приборов до строительных конструкций.

Министр правительства Москвы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева отметила, что наибольший рост оборотов показали предприятия легкой промышленности. Это производители текстильных изделий, одежды, обуви и изделий из кожи, уточнила она.

Поставки несырьевого неэнергетического сектора за этот период выросли на шесть процентов, а крупных и средних предприятий — на 12,5 процента, добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Основной объем выручки несырьевого неэнергетического сектора, более 2,8 триллиона рублей, приходится на крупные и средние предприятия. Компании малого бизнеса этой сферы также продемонстрировали хорошие результаты, заработав около одного триллиона рублей.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что за первые 10 месяцев 2022 года обороты малого и среднего бизнеса в столице выросли на 26 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, максимальный показатель был достигнут в июне — 362,3 миллиарда рублей.

Также Ефимов сообщил, что четыре месяца подряд в Москве наблюдается дефляция. Согласно данным департамента экономической политики и развития столицы, снижение цен происходит по всем направлениям, кроме услуг.

Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
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