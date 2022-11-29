Аналитик рассказал о простом способе накопить деньги

Простым способом накопить является приобретение диверсифицированного пакета акций или паевых инвестиционных фондов. Об этом рассказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.
Эксперт посоветовал воспользоваться моментом покупки бумаг, которые в длительной перспективе «могут показать отличную доходность».
По его словам, самым выгодным будет приобретение недорогих акций российских компаний в период кризиса, когда пессимисты заявляют цену ниже необходимой, а также можно диверсифицировать инвестиции. Доходность таких бумаг может оказаться порядка 50 процентов годовых на горизонте трех лет.
Исаков также порекомендовал покупать паи паевого инвестиционного фонда. В этом случае бумагами будут управлять профессионалы, уточнил эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Ранее управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин рассказал, что хранить финансы стоит в той валюте, в которой потом они будут тратиться. Это правило подойдет для любых времен. Если человек живет в России, то деньги для текущих расходов стоит держать в рублях.