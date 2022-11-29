Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аналитик рассказал о простом способе накопить деньги

Анастасия Колоскова
Общество
Аналитик рассказал о простом способе накопить деньги
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Простым способом накопить является приобретение диверсифицированного пакета акций или паевых инвестиционных фондов. Об этом рассказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Эксперт посоветовал воспользоваться моментом покупки бумаг, которые в длительной перспективе «могут показать отличную доходность».

По его словам, самым выгодным будет приобретение недорогих акций российских компаний в период кризиса, когда пессимисты заявляют цену ниже необходимой, а также можно диверсифицировать инвестиции. Доходность таких бумаг может оказаться порядка 50 процентов годовых на горизонте трех лет.

Исаков также порекомендовал покупать паи паевого инвестиционного фонда. В этом случае бумагами будут управлять профессионалы, уточнил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Ранее управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин рассказал, что хранить финансы стоит в той валюте, в которой потом они будут тратиться. Это правило подойдет для любых времен. Если человек живет в России, то деньги для текущих расходов стоит держать в рублях.

Инвестиции Финансы Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте