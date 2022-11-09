Эксперт Алутин рассказал, в какой валюте нужно хранить сбережения

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Хранить финансы стоит в той валюте, в которой потом они будут тратиться, — это правило подойдет для любых времен. Если человек живет в России, то деньги для текущих расходов стоит держать в рублях. Об этом рассказал управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин.

Если деньги могут понадобиться в ближайшее время, то лучше не рисковать и не играть с валютными курсами, так как на сегодняшний день они сопряжены не только с рисками волатильности, но и с геополитическими рисками.

По словам эксперта, классический рублевый банковский депозит является по-прежнему наиболее привлекательным вариантом сбережения своих накоплений.

Также стоит задуматься об инвестициях в валюты дружественных стран.

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