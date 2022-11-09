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Эксперт Алутин рассказал, в какой валюте нужно хранить сбережения

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперт Алутин рассказал, в какой валюте нужно хранить сбережения
Фото: shutterstock

Хранить финансы стоит в той валюте, в которой потом они будут тратиться, — это правило подойдет для любых времен. Если человек живет в России, то деньги для текущих расходов стоит держать в рублях. Об этом рассказал управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин.

Если деньги могут понадобиться в ближайшее время, то лучше не рисковать и не играть с валютными курсами, так как на сегодняшний день они сопряжены не только с рисками волатильности, но и с геополитическими рисками.

По словам эксперта, классический рублевый банковский депозит является по-прежнему наиболее привлекательным вариантом сбережения своих накоплений.

Также стоит задуматься об инвестициях в валюты дружественных стран.

Ранее экономист Асилий Солодков призвал россиян тщательно взвешивать все риски перед оформлением новых кредитов, передает Царьград.

12 октября на Московской бирже впервые за всю историю объем торгов юанем оказался выше спроса на доллары. «Вечерняя Москва» узнала, есть ли смысл скупать китайскую валюту жителям столицы и в чем хранить сбережения.

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