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«Почта России» запустила доставку из интернет-магазинов Европы

Георгий Соланович
Общество
«Почта России» запустила доставку из интернет-магазинов Европы
Фото: moscow-live

«Почта России» начала доставлять товары из европейских интренет-магазинов через своего партнера «Почта Global», сообщили в пресс-службе госкомпании во вторник, 29 ноября.

— «Почта России» начала доставлять покупки из интернет-магазинов Евросоюза. Получить заказ можно в любом из 38 тысяч отделений по всей стране или курьером более чем в 14 тысячах населенных пунктов, — говорится в сообщении.

Сервис предоставляет жителям РФ доступ к иностранным магазинам и маркетплейсам, в том числе Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и другим. Воспользоваться услугой могут клиенты «Почты Global».

Оплатить заказ можно российской банковской картой. Товары из интернет-магазинов ЕС поступают на склады «Почты Global» в Берлине, откуда отправляются покупателю. Срок доставки из Германии в Россию — от 14 дней, передает ТАСС.

22 ноября сообщалось, что компания H&M отказалась сотрудничать с российскими онлайн-ретейлерами. На данный момент продукцию H&M можно приобрести на крупнейших маркетплейсах страны, например на Wildberries и Ozon.

Доставка Почта Европа
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