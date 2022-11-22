H&M отказалась работать с российскими онлайн-ритейлерами

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Компания H&M отказалась сотрудничать с российскими онлайн-ритейлерами, сообщили в пресс-службе торговой сети во вторник, 22 ноября.

В данный момент продукцию H&M можно приобрести на крупнейших маркетплейсах страны, например, на Wildberries и Ozon. Однако, по данным «Известий», сама торговая сеть не подтверждала сотрудничество ни с одним ритейлером.

В сентябре H&M опровергла информацию о поставках новой коллекции одежды на территорию России. Представители компании подчеркнули, что все функционирующие точки на территории РФ занимаются лишь распродажей оставшегося товара. В октябре шведская компания приступила к закрытию своих магазинов в РФ.

Тогда «Вечерняя Москва» в беседе с генеральным директором информационно-аналитического агентства Иваном Федяковым решила выяснить, стоит ли россиянам ожидать полноценного возвращения шведского бренда. По мнению эксперта, данная новость не говорит о том, что компания H&M пытается сохранить свои позиции на российском рынке. Специалист выразил уверенность в том, что компания покинет Россию.