Невестка Светличной подтвердила госпитализацию актрисы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Невестка советской актрисы Светланы Светличной Ольга Калимбет подтвердила госпитализацию именитой звезды. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

— Да, положили в больницу, — рассказала она.

Также Калимбет выразила возмущение из-за слухов, что близкие знаменитости определили ее в лечебницу на постоянное место пребывания.

— Откуда вы это берете, на какое постоянное место? Вообще назовите больницу, где берут на постоянное место пребывания? Мы тоже ее любим, — цитирует ее «Пятый канал».

Накануне сын Светличной сообщил, что теперь она будет всегда находиться в стационаре на лечении в психиатрическом отделении. По его словам, Светличную положили в медицинское учреждение имени В. А. Гиляровского на улице Матросская Тишина в Москве. Родственник советской кинозвезды также добавил, что в данный момент всеми сопутствующими вопросами по этому делу занимается его супруга Ольга.

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