«Бред какой-то»: Елена Воробей опровергла слухи о своей эмиграции

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Артистка юмористического жанра Елена Воробей назвала бредом информацию о своей эмиграции в Израиль. Комментарий знаменитости разместил Telegram-канал SHOT.

— Бред какой-то. Видимо, больше всем не о чем говорить, закончилась и исчерпалась фантазия, — отметила юмористка.

Она объяснила, что ее поездка в Израиль связана с гастролями, а не с переездом. Воробей задалась вопросом, почему СМИ не сообщали ранее о ее эмиграции на Дальний Восток, где она провела неделю.

Артистка заверила, что не планирует оставлять Россию. 4 декабря она выступит в качестве ведущей на церемонии вручения премии «Дорожное радио» в Санкт-Петербурге.

До этого СМИ распространили информацию, что Елена Воробей решила переехать в Израиль, где продолжает давать концерты и записывать новые песни. Таким образом они интерпретировали слова звезды о ее поездке на Святую землю, где она встретила множество покинувших Россию звезд, в том числе Аллу Пугачеву. Артистка даже предложила вместо «Рождественских встреч» устроить «Ханукальные встречи Пугачевой».