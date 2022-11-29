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«Находилась в жутком стрессе»: Елена Воробей эмигрировала в Израиль

Лейла Алиева
Общество
«Находилась в жутком стрессе»: Елена Воробей эмигрировала в Израиль
Фото: Youtube / Super

Актриса и юмористка Елена Воробей решила переехать в Израиль, где продолжает давать концерты и записывать новые песни.

— В Москве находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте — Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина*, Андрея Макаревича*, Ваню Урганта и даже Моргенштерна*, — рассказала она.

Артистка решила предложить вместо «Рождественских встреч» устроить «Ханукальные встречи Пугачевой». Также в YouTube-шоу «Первое радио 89.1» Воробей добавила, что скучала по Израилю, но главное, чтобы в эту страну не прилетела Ольга Бузова.

В конце сентября в Израиль также улетела певица Алла Пугачева вместе с младшими детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Известно, что обратного билета у нее не имелось.

Позже Елена Воробей опровергла слухи о своей эмиграции, назвав их бредом. По словам артистки, ее поездка в Израиль связана с гастролями, а не с переездом.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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