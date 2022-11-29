Стивен Спилберг заболел коронавирусом

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Культовому американскому режиссеру Стивену Спилбергу диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Deadline.

Издание не уточняет о состоянии 75-летнего кинематографиста. Однако известно, что в связи с болезнью он не смог присутствовать на церемонии Gotham Awards, которая прошла минувшей ночью в Нью-Йорке, передает Telegram-канал «Zvezdanews».

В минувшую субботу, 26 ноября, сообщалось, что режиссер фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Алла Сурикова была экстренно госпитализирована с коронавирусом в состоянии средней тяжести. По данным СМИ, врачи взяли у нее анализы, провели лабораторные исследования и подтвердили диагноз. Как уточняется, легкие 82-летней народной артистки не поражены вирусом, однако специалисты не рискнули отправлять ее домой, поскольку из-за возраста у нее резко могут появиться осложнения.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, у кого из российских артистов была диагностирована болезнь Альцгеймера. По словам врача-психиатра Алексея Вилкова, что при этом заболевании человек плавно утрачивает навыки, которые были приобретены им в течение жизни.