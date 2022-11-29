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Песков назвал невозможными переговоры с Украиной

Лейла Алиева
В мире
Песков назвал невозможными переговоры с Украиной
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Диалог между Россией и Украиной в настоящее время не представляется возможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 29 ноября.

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