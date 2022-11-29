Кремль: У Путина нет конкретных планов по встрече с добровольцами СВО

Фото: Администрация президента РФ

У президента России Владимира Путина нет конкретных планов по встрече с добровольцами, участвующими в спецоперации на Украине, однако российский лидер продолжит общение со всеми, кто имеет отношение к СВО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 29 ноября.

— Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что все добровольцы, которые защищали и защищают Родину, — герои, передает РИА Новости.

21 ноября Путин подписал закон, согласно которому вводится статус ветерана боевых действий для добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. Данный закон был принят в третьем чтении Государственной думой 10 ноября. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты от всех фракций, а также сенаторы России и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.