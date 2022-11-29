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Прокуратура контролирует расследование смертельного ДТП на Ленинградском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура контролирует расследование смертельного ДТП на Ленинградском шоссе
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 92/1 Карта всех событий

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств смертельного ДТП, которое произошло на Ленинградском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 29 ноября.

По ее словам, сотрудники ведомства следят за ходом процессуальной проверки и за принятием решений по ее результатам.

Авария, о которой идет речь, произошла в ночь с 28 на 29 ноября на Ленинградском шоссе в районе дома № 92. Автомобиль Peugeut 308 на полной скорости врезался в фонарный столб. Оба находившихся внутри человека погибли.

Позже стало известно, что за рулем машины находился 17-летний подросток, а 21-летняя хозяйка автомобиля была на пассажирском сиденье.

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