Песков заявил, что встреча Путина и Кудрина не планируется

Фото: Администрация президента РФ

Встреча главы российского государства Владимира Путина с теперь уже бывшим главой Счетной палаты Алексеем Кудриным не планируется. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшее время у Путина и Кудрина не было никаких встреч, они также не предусматриваются в обозримом будущем.

Представитель Кремля отметил, что у главы Счетной палаты была возможность передать российскому лидеру свое прошение об отставке. Отвечая на вопрос журналистов, рекомендовал ли Кудрин кого-либо на свой пост, Песков заявил, что Кремль традиционно не анонсирует никакие кандидатуры.

Пресс-секретарь также ответил на вопрос, как президент отреагировал на уход Кудрина. Он подчеркнул, что «в таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции». Официальный представитель Кремля добавил, что экс-глава Счетной палаты планирует заниматься крупными проектами, которые имеют отношение к большому количеству людей, поэтому «какие-то пересечения с государством» будут неизбежны, передает РИА Новости.

Во вторник Совфед получил представление президента РФ о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты. По словам главы профильного комитета СФ Анатолия Артамонова, палата рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Кудрина от полномочий 29 ноября.

В этот же день сам Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты.