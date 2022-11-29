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Злоумышленник жестоко избил женщину во дворе жилого дома в Новой Москве

Степан Жирнов
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Злоумышленник жестоко избил женщину во дворе жилого дома в Новой Москве
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Анны Ахматовой Карта всех событий

В Новой Москве злоумышленник жестоко избил женщину во дворе новостройки. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

По неподтвержденной информации, инцидент произошел во дворе жилого комплекса на улице Анны Ахматовой. По неизвестным причинам мужчина напал на женщину и жестоко избил. Силы и периодичности ударов злоумышленник не сбавил даже тогда, когда пострадавшая уже лежала на земле.

Рядом была компания нападавшего, которая ничего не предприняла. В разборки вмешалась охрана жилого комплекса. После этого злоумышленник сбежал.

Вскоре девушку госпитализировали. Инцидент попал на видео. Записи с камер могут стать материалом для разбирательств правоохранительных органов, сообщил Telegram-канал «ЧП/Москва».

Другого мужчину, который избивал свою беременную возлюбленную, задержали в Красноярске. Мужчина совершил преступление на почве ревности.

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