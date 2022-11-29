«Организатор перевозок» взял под опеку семейство рысей Московского зоопарка

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Сотрудники «Организатора перевозок» взяли под опеку семейство рысей Московского зоопарка. Об этом во вторник, 29 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Весь следующий год сотрудники будут заботиться не только о комфортных и безопасных поездках пассажиров, но и о Чипе, Гайке и их потомстве, — говорится в сообщении.

Рыси, как и инспекторы «Организатора перевозок», ежедневно проходят большое количество километров, поэтому контролеры и выбрали именно их, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Московский зоопарк приютил на зимовку 200 летучих мышей. По словам заведующей экспериментальным отделом мелких млекопитающих зоосада Ольги Ильченко, поток не заканчивается, обычно рукокрылых приносят до середины декабря, а объясняется это повышением информированности горожан.

Одними из первых в Московском зоосаде в зимнюю спячку впали белогрудые ежи. Так, у этих ежей во время спячки сильно замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градуса, частота сердцебиения сокращается до 20–60 ударов в минуту, а дышат они всего раз в минуту.