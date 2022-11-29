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СК возбудил уголовное дело по факту гибели младенца в больнице Иркутска

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту гибели младенца в больнице Иркутска
Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти четырехмесячного ребенка в больнице Иркутска. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области во вторник, 29 ноября.

По данным ведомства, ребенок скончался в Ивано-Матренинской детской клинической больнице 28 ноября, куда его привезли родители за два дня до этого, после резкого ухудшения состояния здоровья.

По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— В настоящее время следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшего. Изучается медицинская документация, история болезни ребенка, — заключили в пресс-службе ведомства.

По неподтвержденным данным, младенцу стало плохо после того, как в местной поликлинике № 2 ему ввели французскую комбинированную вакцину. Возможно, ситуацию позже усугубил прием препарата, назначенного врачом, который рекомендуется только для лиц старше трех лет.

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