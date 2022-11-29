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Блинкен: НАТО усилит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря»

Георгий Соланович
В мире
Блинкен: НАТО усилит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря»
Фото: flickr.com/nato

Альянс НАТО будет усиливать свое присутствие «от Черного до Балтийского моря», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 29 ноября.

— Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО, — сказал Блинкен по итогам встречи с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.

Госсекретарь США подчеркнул, что Черноморский регион имеет стратегическое значение для альянса, передает ТАСС.

21 ноября парламентская ассамблея НАТО по итогам саммита в Мадриде призвала участников альянса признать Россию «террористическим режимом». Кроме того, в итоговой резолюции предлагается создать Международный трибунал. Как утверждается, он необходим для «судебного разбирательства действий российских военнослужащих» на Украине. Предполагается, что с помощью подобной меры НАТО сможет наложить обязательства на Москву по возмещению ущерба Киеву.

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