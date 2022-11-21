Парламентская ассамблея НАТО призвала объявить Россию «террористическим режимом»

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Парламентская ассамблея НАТО по итогам саммита в Мадриде призвала участников альянса признать Россию «террористическим режимом». Об этом свидетельствует итоговый документ встречи, опубликованный в понедельник, 21 ноября, на сайте организации.

Кроме того, в резолюции предлагается создать Международный трибунал. Как утверждается, он необходим для «судебного разбирательства действий российский военнослужащих» на Украине. Предполагается, что с помощью подобной меры НАТО сможет наложить обязательства на Москву по возмещению ущерба Киеву.

14 ноября депутаты крупнейшей в Европейском парламенте фракции Европейская народная партия сообщили, что будут голосовать по резолюции, в которой Россия будет названа «террористическим государством». Обсуждение будет поднято на пленарной сессии в Страсбурге 21 ноября.

18 ноября стало известно, что Европейский парламент подготовил резолюцию по признанию Российской Федерации «террористическим государством». Голосование по вопросам документа планируется провести 23 ноября на сессии в Страсбурге