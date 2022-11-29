Движение на МКАД восстановили после ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 74-й километр Карта всех событий

Восстановлено движение на Московской кольцевой автодороге после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 29 ноября.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на 74-м километре МКАД в районе развязки с Молодежной улицей. Столкнулись несколько автомобилей. В результате происшествия было затруднено движение.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на Ленинградском шоссе в ночь с 28 на 29 ноября. Иномарка на полной скорости врезалась в фонарный столб. Оба человека, находившихся в салоне, погибли. Известно, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток.