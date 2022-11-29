Врач Мясников оценил опасность вирусного менингита

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Вирусный менингит, несмотря на развитие медицины и появление новых препаратов, возвращается снова и снова. Чем опасна болезнь,рассказал заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников.

Врач пояснил, что нет единой болезни под названием «вирусный менингит». Существует большой спектр вирусных менингитов и энцефалитов. Так, менингит может быть бактериальным, вызываться различными бактериями, например менингококк или пневмококк.

Хорошей новостью по словам доктора является то, что менингиты, как правило, проходят сами.

Он отметил, что при лечении вирусного менингита назначают симптоматическое лечение. От болезни нет специальных прививок, сообщает Общественная служба новостей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на складе крупного онлайн-маркетплейса зафиксирована вспышка менингита. С симптомами заболевания госпитализированы 11 человек, передает РИАМО.

В обществе бытует мнение, что менингит является опасным заболеванием, которое вызывает у больного разрушение клеток мозга, а впоследствии приводит к недееспособности. «Вечерняя Москва» решила разобраться, какие из этих опасений обоснованны, а какие беспочвенны и не имеют ничего общего с реальностью.