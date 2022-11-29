«ОК» добавили функцию восстановления по фотографиям и жестам через службу поддержки

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Специалисты социальной сети «Одноклассники» упростили процесс восстановления доступа к учетной записи. Теперь при обращении в Службу поддержки пользователь может вернуть доступ к аккаунту, выполнив определенное задание с жестом. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказали в пресс-службе компании.

Благодаря такому нововведению профиль можно восстановить в два раза быстрее. В компании рассказали, что каждый день доступ к своей учетной записи восстанавливают порядка 60 тысяч человек, четверть из которых продолжают обращаться за помощью в техническую службу.

Другая часть юзеров возвращает доступ к профилю по специальному коду, полученному на телефон или почту. С появлением новой функции в чате со службой поддержки пользователи могут сэкономить свое время. Помимо этого, подобная инициатива повышает вовлеченность людей на 67 процентов на каждой стадии восстановления аккаунта.

Быстрый возврат доступа стал возможным благодаря применению собственных инновационных технологий «ОК» на основе нейросетей, которые повышают точность обработки фотографий и существенно сокращают восстановительный процесс.

Теперь пользователи могут вернуть аккаунт по фото и жестам при помощи QR-кода или после нажатия на кнопку «Восстановить в приложении».

До этого стало известно, что «Одноклассники» и МЧС России запустили совместный проект о правилах безопасности в различных жизненных ситуациях.