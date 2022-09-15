«Одноклассники» и МЧС России запускают проект о правилах безопасности

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«Одноклассники» и МЧС России запускают совместный проект о правилах безопасности в различных жизненных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети в четверг, 15 сентября.

— С 15 сентября по 15 октября в группе «МЧС России» в «ОК» будут выходить короткие видео, рассказывающие о поведении пассажиров на воде, действиях в пожароопасный сезон в лесу и необходимости регистрации самостоятельного турпохода, — говорится в сообщении.

Сообщается, что за месяц пользователи «Одноклассников» смогут узнать, как избежать опасности при встрече с дикими животными, подготовить дачу к зиме, а также зарегистрировать турпоход и спокойно заняться рыбалкой.

Помимо этого, участники проекта смогут скачать памятки по безопасному поведению. Пользователи «Одноклассников» смогут украсить фотографию профиля фирменными рамками проекта — они доступны в приложении «Волшебные рамки».

5 сентября сообщалось, что «Одноклассники» запустили ежегодную акцию «Бесценный урок», в рамках которой пользователи могут оставить благодарность своим учителям в специальном мини-приложении.