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«Одноклассники» запустили акцию благодарности учителям и сервис с функцией раскрашивания фото

Александр Афонин
Общество
«Одноклассники» запустили акцию благодарности учителям и сервис с функцией раскрашивания фото
Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Социальная сеть «Одноклассники» запустила ежегодную акцию «Бесценный урок», в рамках которой пользователи могут оставить благодарность своим учителям в специальном мини-приложении. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе соцсети.

— В начале каждого учебного года пользователи соцсети смогут оставлять благодарности своим учителям в специальном мини-приложении. Миллионы пользователей с 1 сентября по 5 октября смогут сказать «спасибо» своим наставникам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также начал работу новый сервис «Фотокнига». С его помощью пользователи могут составить цифровой фотоальбом в четырех школьных темах оформления. С помощью технологии машинного обучения и нейросетей программа отсканирует снимки и сделает черно-белые фото цветными.

«Одноклассники» запустили акцию благодарности учителям и сервис с функцией раскрашивания фото Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

29 августа сообщалось, что «Одноклассники» и фонд «Внимание» запустили второй сезон проекта в поддержку разрушающихся памятников зодчества. На интерактивной карте «Архитектурного перископа» появились семь новых объектов в северных регионах России.

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