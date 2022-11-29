Онищенко назвал число переболевших коронавирусом в России за три года

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За три года в России переболели коронавирусом 21,5 миллиона человек, при этом люди стали делать прививки все реже. Об этом сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Онищенко добавил, что в настоящее время доминирует штамм «омикрон».

Он также отметил, что россияне все реже проходят вакцинацию от коронавируса, передает НСН.

До этого в Сети появилась информация о том, что в стране могут вернуть COVID-ограничения на границе, которые действовали во время пандемии. В Роспотребнадзоре отметили, что не планируют введение новых ограничительных мер и эта новость является фейком, передает Царьград.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», почему в КНР произошла очередная вспышка и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время. По его словам, большое число заболевших обусловлено высокой плотностью населения Китая и усиленными мерами выявления коронавируса.