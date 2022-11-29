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Психолог рассказала, как избавиться от тяги к вредной пище

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Психолог рассказала, как избавиться от тяги к вредной пище
Фото: Unsplash

Психолог Светлана Назоева сообщила, что большинство людей испытывает тягу к продуктам, которые нельзя назвать полезными.

К вредным продуктам относятся фастфуд, все жирное и жареное, сладкое, острое и соленое.

По словам психолога, первый шаг к преодолению патологической тяги к перееданию и употреблению вредных продуктов — сдача медицинских анализов. Часто главная причина лишнего веса связана с наличием заболеваний и гормональных сбоев, о которых человек может и не подозревать.

Также необходимо разобраться и с «заеданием» проблем: люди «заедают» злость, негативные эмоции.

Кроме того, необходимо продумать план мотивации для отказа от употребления вредных продуктов. Стоит изучить данные медицинских исследований, в которых описаны последствия потребления таких продуктов, передает aif.ru.

До этого медики предложили 12 вариантов для ночного перекуса, которые не испортят фигуру. Среди них: куриная грудка, тушеные овощи, нежирная рыба, ягоды, цельные крупы, яйцо, йогурт, зеленый чай, печеное яблоко, нежирный сыр, творог и кефир, передает Царьград.

Многие люди думают, что соки не содержат в себе сахар и это делает их более полезными, но такое мнение ошибочно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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