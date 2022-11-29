Основное строительство эскалаторной галереи на Воробьевых горах завершится в этом году

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Россия, Москва, природный заказник Воробьёвы горы Карта всех событий

Специалисты завершат основные работы по строительству эскалаторной галереи на Воробьевых горах до конца текущего года. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Это будет не просто новая туристическая достопримечательность, но и транспортный объект — с ее открытием добираться до канатной дороги, главного здания МГУ и смотровой площадки станет гораздо удобнее. Основные строительные работы завершим в этом году, — сказал он.

На данный момент рабочие заканчивают остекление нижнего вестибюля. Общая площадь работ превышает тысячу квадратных метров. В рамках строительства специалисты также обустроят смотровую площадку на крыше верхнего вестибюля, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытие эскалаторной галереи на Воробьевых горах планируется в январе 2023 года. Предполагается, что в рабочие дни пассажиропоток галереи составит порядка 15 тысяч человек, а в выходные, праздники и дни спортивных турниров — до 20 тысяч.