Основное строительство эскалаторной галереи на Воробьевых горах завершится в этом году

Специалисты завершат основные работы по строительству эскалаторной галереи на Воробьевых горах до конца текущего года. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Это будет не просто новая туристическая достопримечательность, но и транспортный объект — с ее открытием добираться до канатной дороги, главного здания МГУ и смотровой площадки станет гораздо удобнее. Основные строительные работы завершим в этом году, — сказал он.
На данный момент рабочие заканчивают остекление нижнего вестибюля. Общая площадь работ превышает тысячу квадратных метров. В рамках строительства специалисты также обустроят смотровую площадку на крыше верхнего вестибюля, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытие эскалаторной галереи на Воробьевых горах планируется в январе 2023 года. Предполагается, что в рабочие дни пассажиропоток галереи составит порядка 15 тысяч человек, а в выходные, праздники и дни спортивных турниров — до 20 тысяч.