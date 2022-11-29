Юниорский чемпионат Москвы по кулинарному искусству и сервису пройдет 7 декабря

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Во «Дворце русской трапезы», расположенном на территории комплекса «Кремль в Измайлово», 7 декабря пройдет ХХV юбилейный открытый чемпионат Москвы по кулинарному искусству и сервису среди юниоров. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города.

За годы проведения таких профессиональных мероприятий были усовершенствованы критерии оценок выступлений в конкурсной программе в соответствии с требованиями Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS).

Молодые специалисты, являющиеся победителями и призерами юниорских чемпионатов, уже сделали успешную карьеру в ресторанном бизнесе. В этом году у мероприятия имеется международный статус Кубкового турнира Высшей категории Всемирной федерации ресторанного спорта.

В чемпионате примут участие порядка 300 лучших студентов — будущих поваров и кондитеров, барменов и официантов из более 35 профильных учебных заведений России, а также зарубежных стран, включая Белоруссию, Казахстан и Сербию.

Все участники и преподаватели получат памятные медали и дипломы чемпионата, а призеров и победителей наградят кубками и медалями.

До этого сообщалось, что в Колледже сферы услуг № 3 состоялось масштабное празднование юбилея учреждения, которое было основано в ноябре 1922 года при Московской кондитерской фабрике «Красный Октябрь». По случаю праздника мастера и преподаватели приготовили программу кулинарных мастер-классов.