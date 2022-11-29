Минобрнауки: Число студентов-иностранцев в России за год выросло почти на 8,5 процента

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

За текущий год число иностранных студентов в России увеличилось почти на 8,5 процента, что составило порядка 352 тысяч человек. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В общей сложности число иностранных студентов, получающих профессию в России, выросло за последние три года более чем на 36 тысяч человек. В пресс-службе также отметили, что в прошлом году Россия заняла пятое место в мире по числу иностранных студентов.

Помимо этого, там пояснили, что цифры по этому году не учитывают иностранных студентов, которые обучаются на платной основе. В министерстве заявили, что процедура приема в высшие учебные заведения этой категории граждан подошла к концу и окончательную информацию по приемной кампании приведут позже, передает агентство городских новостей «Москва».

21 ноября в инновационном центре «Сколково» прошел «День карьеры: Университетский навигатор», где представители столичных университетов рассказали абитуриентам, как правильно выбрать вуз и поступить.