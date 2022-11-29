Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобрнауки: Число студентов-иностранцев в России за год выросло почти на 8,5 процента

Евгений Жуков
Город
Минобрнауки: Число студентов-иностранцев в России за год выросло почти на 8,5 процента
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

За текущий год число иностранных студентов в России увеличилось почти на 8,5 процента, что составило порядка 352 тысяч человек. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В общей сложности число иностранных студентов, получающих профессию в России, выросло за последние три года более чем на 36 тысяч человек. В пресс-службе также отметили, что в прошлом году Россия заняла пятое место в мире по числу иностранных студентов.

Помимо этого, там пояснили, что цифры по этому году не учитывают иностранных студентов, которые обучаются на платной основе. В министерстве заявили, что процедура приема в высшие учебные заведения этой категории граждан подошла к концу и окончательную информацию по приемной кампании приведут позже, передает агентство городских новостей «Москва».

21 ноября в инновационном центре «Сколково» прошел «День карьеры: Университетский навигатор», где представители столичных университетов рассказали абитуриентам, как правильно выбрать вуз и поступить.

Минобрнауки Россия Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте