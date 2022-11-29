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Недавно глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис призвал передать Украине партию танков НАТО. Это предложение вызвало шквал критики в его адрес в Twitter.

— Ты жалок! Самый большой обман с отмыванием денег в истории! — ответил на это предложение один из пользователей.

Другой комментатор заметил, что постоянные просьбы Киева об отправке помощи и денег должны прекратиться, а украинскому правительству следует самостоятельно разбираться со своими проблемами.

Еще один пользователь Twitter и вовсе назвал Ландсбергиса «безмозглым разжигателем войны». С ним согласились и другие комментаторы, отметив явное стремление литовского министра разжечь новые конфликты.

Обозреватель Тодд Вуд рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский и украинские чиновники присваивают себе деньги, которые выделяются западными странами на помощь Киеву. По его словам, часть этих средств утекает за границу и оседает на офшорных счетах.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины в конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако необходимо увеличить объем помощи Киеву. По его мнению, это позволит украинскому народу отстоять свое право на самооборону.