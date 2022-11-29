Суд арестовал мужчину, устроившего поножовщину в подмосковной электричке

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Суд арестовал 51-летного мужчину, устроившего поножовщину в подмосковной электричке в пятницу, 25 ноября. Об этом во вторник, 29 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца. Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным представителя ведомства, в пятницу, 25 ноября, в электропоезде Наро-Фоминск — Москва двое мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент они поссорились. Потеряв над собой контроль, обвиняемый напал на своего нового знакомого с ножом, несколько раз ранил его и скрылся.

Момент нападения попал на видео.

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Вскоре после нападения злоумышленника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи житель Москвы 1971 года рождения.

Еще одно преступление произошло в пятницу, 25 ноября, на севере столицы. Киллер напал с ножом на не того мужчину и позже признался в этом сотрудникам полиции.