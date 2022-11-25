Киллер расстрелял не того мужчину на севере Москвы и признался в этом сотрудникам полиции

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Россия, Москва, Солнечногорская улица Карта всех событий

На севере столицы злоумышленник избил, порезал ножом и несколько раз выстрелил в пострадавшего. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 25 ноября.

По ее словам, в четверг, 24 ноября, в одну из московских больниц попал 26-летний мужчина. Неизвестный нанес пострадавшему множество травм, в том числе колото-резаные ранения головы, груди и живота.

Как стало известно позже, злоумышленник напал на свою жертву на Солнечногорской улице на севере Москвы. После того как нападавший ранил мужчину ножом, он расстрелял его из травматического пистолета.

Через некоторое время личность подозреваемого установили и задержали. Им оказался мужчина 1977 года рождения.

По информации «МК», пострадавший является гражданином Армении. Нападавший, уроженец Кавказского региона, сообщил сотрудникам полиции на допросе, что напал на жильца дома по ошибке. На месте происшествия, по его расчетам, должен был быть совершенно другой человек. Сотрудники полиции выясняют, на кого собирался напасть горе-киллер.

По словам Нефедовой, столичная прокуратура взяла выяснение обстоятельств под свой контроль, по результатам этого будет принято процессуальное решение.

Другой случай нанесения тяжких телесных повреждений произошел 6 ноября в Подмосковье. Житель города Чехова избил своего пожилого коллегу до смерти из-за ссоры.