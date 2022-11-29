Морозы до минус 20 градусов придут в столичный регион в конце недели

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Уже в конце текущей недели в столичный регион придут морозы до минус 20 градусов. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Поскольку антициклон продлевается, вымораживание будет ощущаться еще более заметно, кроме того, будет поступать холодный воздух с востока, — рассказал он.

По словам Вильфанда, температура воздуха в столице уже в пятницу опустится до минус 14 градусов, а в Подмосковье — до минус 20. Это ознаменует собой приход в столицу по-настоящему сильных зимних морозов.

Однако дневная температура все равно будет держаться на уровне не ниже минус восьми градусов в столице и минус 11 в области, передает слова синоптика агентство городских новостей «Москва».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил метеозависимых жителей столицы о высоком атмосферном давлении, которое сохранится до конца недели. По его словам, атмосферное давление в городе будет примерно на 20 единиц выше нормы: в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба до конца недели.

До календарной зимы остались считаные дни. Синоптики уверяют, что сильных морозов не будет, но утепляться все равно надо. Российские дизайнеры создали модные коллекции зимних вещей, о чем и рассказала «Вечерней Москве» руководитель Союза российских байеров Елена Бугранова.