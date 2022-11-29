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Владимирский губернатор сообщил о гибели четырех мобилизованных жителей региона

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Владимирский губернатор сообщил о гибели четырех мобилизованных жителей региона
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Четыре мобилизованных жителя Владимирской области погибли в зоне проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

— По официальным данным Министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Еще по нескольким людям проводится проверка, — рассказал он.

Однако появляющаяся в Сети информация о множестве смертей среди мобилизованных граждан региона сильно преувеличена, добавил он. Речь не идет даже о десятках погибших. Те, кто распространяет такие слухи, просто пытаются навести панику.

Авдеев подчеркнул, что полки с мобилизованными жителями Владимирской области одними из первых отправились в зону проведения спецоперации, передает его слова «Зебра-ТВ».

В октябре сообщалось о смерти пяти мобилизованных жителей Челябинской области. Тогда в правительстве региона заявили, что окажут семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку. Так, им будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона рублей каждой.

В конце сентября стало известно, что кредиты и ипотеки погибших или получивших первую группу инвалидности мобилизованных граждан будут списаны за счет банков.

Владимирская область Мобилизация Смерть
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