Подтверждена гибель пяти мобилизованных из Челябинской области

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Пятеро жителей Челябинской области, попавших под частичную мобилизацию, погибли. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования, — говорится в сообщении.

Уточняется, что правительство Челябинской области окажет семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку. Так, им будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона рублей каждой.

Обстоятельства и место гибели мобилизованных жителей региона не называются, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что житель города Снежинск Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в военном городке в Свердловской области. Причина гибели мобилизованного 27-летнего мужчины также не уточняется.

В конце сентября стало известно, что кредиты и ипотеки погибших или получивших первую группу инвалидности мобилизованных граждан будут списаны за счет банков.