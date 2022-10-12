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Мобилизованный житель Снежинска погиб в военном городке в Екатеринбурге

Евгений Белоусов
Происшествия
Мобилизованный житель Снежинска погиб в военном городке в Екатеринбурге
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Житель города Снежинск Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в военном городе в Свердловской области. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил глава Снежинска Андрей Пульников.

— От следствия информации пока нет. Семье в любом случае помощь окажем, — заявил он.

Причина гибели мобилизованного 27-летнего мужчины не уточняется. Но сам факт смерти Пульников подтвердил, передает РИА Новости.

В конце сентября стало известно, что кредиты и ипотеки погибших или получивших первую группу инвалидности мобилизованных граждан будут списаны за счет банков.

До этого сообщалось, что в рамках частичной мобилизации призванным россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у граждан имеются льготы, среди которых бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение и многое другое.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

Екатеринбург Челябинская область Мобилизация Смерть
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