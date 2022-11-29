Британская лаборатория ошиблась с результатами тестов на COVID почти 40 тысяч человек

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Сотрудники британской лаборатории Immensa Health Clinic Ltd ошиблись с результатами тестов на коронавирус 39 тысяч человек. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщило Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

— Основываясь на фоновых показателях заражения в различных группах населения в то время, UKHSA подсчитало, что эта ошибка могла привести к тому, что около 39 000 результатов были ошибочно указаны как отрицательные, хотя они должны были быть положительными, — говорится в сообщении.

По данным агентства, причиной стольких ошибок стала неправильная установка пороговых уровней для определения положительных и отрицательных результатов тестов. В результате ошибок, неверными оказались около 10 процентов всех анализов, совершенных в период со 2 сентября по 12 октября 2021 года.

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