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Британская лаборатория ошиблась с результатами тестов на COVID почти 40 тысяч человек

Александр Афонин

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Ситуация с коронавирусом
В мире
Британская лаборатория ошиблась с результатами тестов на COVID почти 40 тысяч человек
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Сотрудники британской лаборатории Immensa Health Clinic Ltd ошиблись с результатами тестов на коронавирус 39 тысяч человек. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщило Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

— Основываясь на фоновых показателях заражения в различных группах населения в то время, UKHSA подсчитало, что эта ошибка могла привести к тому, что около 39 000 результатов были ошибочно указаны как отрицательные, хотя они должны были быть положительными, — говорится в сообщении.

По данным агентства, причиной стольких ошибок стала неправильная установка пороговых уровней для определения положительных и отрицательных результатов тестов. В результате ошибок, неверными оказались около 10 процентов всех анализов, совершенных в период со 2 сентября по 12 октября 2021 года.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», почему в КНР произошла очередная вспышка коронавируса и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время. По его словам, большое число заболевших обусловлено высокой плотностью населения Китая и усиленными мерами выявления коронавируса.

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