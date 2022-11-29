Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ЦБ допустил либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран

Евгений Белоусов
Экономика
ЦБ допустил либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран
Фото: Вечерняя Москва

Банк России (ЦБ РФ) может рассмотреть либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран, если те решат смягчить антироссийские санкции. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ЦБ.

— Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений, — говорится в сообщении.

Уточняется, что таким смягчением санкций ЦБ может посчитать, например, разблокировку замороженных российских активов.

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс предложил удерживать замороженные золотовалютные резервы России в качестве гарантии до того момента, пока она не начнет участвовать в восстановлении Украины.

До этого президент России Владимир Путин разрешил банкам остановить операции в валюте стран, заморозивших их активы. Согласно документу, кредитные организации, чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены после введения санкций, смогут приостановить выполнение обязательств в этой валюте до отмены ограничительных мер.

Санкции ЦБ РФ Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте