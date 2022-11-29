ЦБ допустил либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран

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Банк России (ЦБ РФ) может рассмотреть либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран, если те решат смягчить антироссийские санкции. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ЦБ.

— Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений, — говорится в сообщении.

Уточняется, что таким смягчением санкций ЦБ может посчитать, например, разблокировку замороженных российских активов.

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс предложил удерживать замороженные золотовалютные резервы России в качестве гарантии до того момента, пока она не начнет участвовать в восстановлении Украины.

До этого президент России Владимир Путин разрешил банкам остановить операции в валюте стран, заморозивших их активы. Согласно документу, кредитные организации, чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены после введения санкций, смогут приостановить выполнение обязательств в этой валюте до отмены ограничительных мер.