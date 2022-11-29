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«Маленькому мальчику нужно много игрушек»: в Сети высмеяли наглость Кулебы

Евгений Белоусов
В мире
«Маленькому мальчику нужно много игрушек»: в Сети высмеяли наглость Кулебы
Фото: flickr/worldeconomicforum

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом ускорить поставки оружия Киеву. Такую наглость министра высмеяли пользователи Twitter, сравнив его с маленьким капризным ребенком.

— Приближается Рождество. Маленькому мальчику нужно много игрушек. Еще какие пожелания? — пошутил один из комментаторов.

Сходство Кулебы с ребенком отметили и другие пользователи. Однако один из них заметил, что Санта Клаус вряд ли одобряет политику Киева по отношению к Донбассу и его населению.

Другой комментатор заметил, что в последнее время украинские власти выдвигают все больше требований. Единственное, чего они не хотят — это мирного урегулирования конфликта и переговоров. Пользователь предложил просто подарить Киеву телефон с прямым набором в Кремль.

Недавно обозреватель Тодд Вуд рассказал, что президент Украины Зеленский и украинские чиновники присваивают себе деньги, которые выделяются западными странами на помощь Киеву. По его словам, часть этих средств утекает за границу и оседает на офшорных счетах.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что страны Запада готовы осуществлять поставки оружия Украине и дальше, однако их запасы не безграничны.

Украина Оружие Twitter Йенс Столтенберг НАТО
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