Прокуратура организовала проверку происшествия на Савеловском направлении МЖД

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Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку аварии с участием поезда и грузовика на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 29 ноября.

— Московско-Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП на перегоне Большая Волга-Соревнование на Савеловском направлении Московской железной дороги, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузовика решил совершить переезд железнодорожных путей, не убедившись в безопасности маневра. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В рамках работ специалисты уточнят обстоятельства произошедшего и соблюдение требований безопасности, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что движение поездов на Савеловском направлении МЖД временно остановлено из-за столкновения поезда с грузовиком. результате аварии два вагона сошли с рельсов, а несколько опор контактной сети были повреждены.