Фото: Unsplash

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс вечером во вторник, 29 ноября, заявил, что Киеву «необходимо позволить» атаковать места базирования ракет, которыми российские силы наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации ситуации на востоке страны.

По его словам, западные страны обязаны позволить ВСУ использовать вооружения против аэродромов, с которых проводятся эти операции российских сил. Такое мнение латвийский дипломат высказал в интервью агентству Reuters.

Глава латвийского внешнеполитического ведомства добавил, что союзники «не должны бояться» эскалации, пишет РИА Новости.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом ускорить поставки оружия Киеву. Поведение украинского министра высмеяли пользователи социальной сети Twitter, сравнив его с маленьким капризным ребенком.

Накануне руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что страны Запада готовы осуществлять поставки оружия Украине и дальше, однако их запасы не безграничны.