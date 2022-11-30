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Мосбиржа сообщила о падении доли доллара и евро в торгах

Егор Провоторов
Финансы
Мосбиржа сообщила о падении доли доллара и евро в торгах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На Московской бирже стремительно упала доля доллара и евро в торгах, сообщил журналистам во вторник, 29 ноября, директор департамента денежного рынка торговой площадки Сергей Титов.

По словам представителя биржи, в начале текущего года на валютную составляющую приходилось порядка 20 процентов операций, а на рублевую — около 80 процентов.

Титов подчеркнул, что после начала российской специальной операции на Украине доля валютных операций сразу же стала снижаться и на сегодняшний день доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет менее одного процента.

Представитель столичной биржи также уточнил, что доля рубля увеличилась до 94 процентов, еще пять процентов оборота торговой площадки приходится на китайский юань, пишет РБК.

В конце октября стало известно, что Московская биржа возобновила торги всеми биржевыми паевыми инвестиционными фондами на российские активы. Биржевые фонды упрощают выход инвесторов на фондовый рынок и уменьшают риски каждого эмитента, пояснили представители платформы.

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